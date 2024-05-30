Хамзин предположил, как именно завершится поединок Махачева и Порье

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Ильяс Хамзин высказал мнение, что его соотечественник, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев победит американца Дастина Порье техническим нокаутом.

«Мне кажется, в третьем раунде всё закончится. Мне кажется, будет технический нокаут от Ислама», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бой между Махачевым и Порье состоится на турнире UFC 302 в ночь с 1 на 2 июня мск.

В последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок. Порье в последнем бою, который проходил в марте нынешнего года, встречался с представителем Франции Бенуа Сен-Дени и победил его нокаутом во втором раунде.

Махачев — не только про борьбу. Все нокауты от россиянина: