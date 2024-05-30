Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзин предположил, как именно завершится поединок Махачева и Порье

Хамзин предположил, как именно завершится поединок Махачева и Порье
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Ильяс Хамзин высказал мнение, что его соотечественник, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев победит американца Дастина Порье техническим нокаутом.

«Мне кажется, в третьем раунде всё закончится. Мне кажется, будет технический нокаут от Ислама», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бой между Махачевым и Порье состоится на турнире UFC 302 в ночь с 1 на 2 июня мск.

В последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок. Порье в последнем бою, который проходил в марте нынешнего года, встречался с представителем Франции Бенуа Сен-Дени и победил его нокаутом во втором раунде.

Махачев — не только про борьбу. Все нокауты от россиянина:

Материалы по теме
Пресс-конференция UFC 302: главные звёзды турнира отожгут. Махачев напугает Порье. LIVE
Live
Пресс-конференция UFC 302: главные звёзды турнира отожгут. Махачев напугает Порье. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android