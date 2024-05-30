Результаты взвешивания ACA 176 в Уфе

31 мая в Уфе состоится турнир по смешанным единоборствам ACA 176. В главном событии спортивного мероприятия поединок проведут россиянин Али Абдулхаликов и представитель Бразилии Дави Рамос.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания спортивного шоу.

1/4 Гран-при в лёгком весе:

Дави Рамос (70,75 кг) – Али Абдулхаликов (70,55 кг)

Бой в промежуточном весе (до 72 кг)

Венер Галиев (71,9 кг) – Аурел Пиртеа (72 кг)

Бой в полусреднем весе:

Алексей Махно (77,45 кг) – Кристиан Бринзан (77,45 кг)

Бой в полулёгком весе:

Ахмед Мусакаев (66,1 кг) – Жосиель Сильва (66 кг)

Бой в полусреднем весе:

Николай Алексахин (77,45 кг) – Жакшылык Мырзабеков (77,5 кг)

Бой в легчайшем весе:

Алимардан Абдыкааров (61,6 кг) – Гога Шаматава (61,7 кг)

Бой в наилегчайшем весе:

Арен Акопян (57,2 кг) – Алан Гомеш де Кастро (59,6 кг)*

Бой в полутяжёлом весе:

Арби Агуев (93,1 кг) – Артур Астахов (93,05 кг)

Бой в среднем весе:

Шамиль Ямилов (84,3 кг) – Андерсон Гонсалвес (84,2 кг)

Бой в полутяжёлом весе:

Эльмар Гасанов (93,25 кг) – Хорхе Гонзалез (91,95 кг)

Бой в лёгком весе:

Низамуддин Рамазанов (71,1 кг) – Али Сулейманов (70,65 кг)**

Бой в наилегчайшем весе:

Вагиз Исмагилов (57 кг) – Эмомахди Орзузода (57,1 кг)

Бой в промежуточном весе (до 63 кг):

Чермен Гобаев (62,95 кг) – Ринат Байданов () — бой отменён из-за состояния здоровья Байданова

Бой в промежуточном весе (до 59 кг):

Рамазан Сулейманов (58,85 кг) – Руан Перейра (58,85 кг).

* Алан Гомеш не смог сделать вес и отдаст 70% от гонорара Арену Акопяну;

** не сделал вес, будет наказан согласно регламенту лиги.