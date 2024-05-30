Результаты взвешивания ACA 176 в Уфе

31 мая в Уфе состоится турнир по смешанным единоборствам ACA 176. В главном событии спортивного мероприятия поединок проведут россиянин Али Абдулхаликов и представитель Бразилии Дави Рамос.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания спортивного шоу.
1/4 Гран-при в лёгком весе:
Дави Рамос (70,75 кг) – Али Абдулхаликов (70,55 кг)
Бой в промежуточном весе (до 72 кг)
Венер Галиев (71,9 кг) – Аурел Пиртеа (72 кг)
Бой в полусреднем весе:
Алексей Махно (77,45 кг) – Кристиан Бринзан (77,45 кг)
Бой в полулёгком весе:
Ахмед Мусакаев (66,1 кг) – Жосиель Сильва (66 кг)
Бой в полусреднем весе:
Николай Алексахин (77,45 кг) – Жакшылык Мырзабеков (77,5 кг)
Бой в легчайшем весе:
Алимардан Абдыкааров (61,6 кг) – Гога Шаматава (61,7 кг)
Бой в наилегчайшем весе:
Арен Акопян (57,2 кг) – Алан Гомеш де Кастро (59,6 кг)*
Бой в полутяжёлом весе:
Арби Агуев (93,1 кг) – Артур Астахов (93,05 кг)
Бой в среднем весе:
Шамиль Ямилов (84,3 кг) – Андерсон Гонсалвес (84,2 кг)
Бой в полутяжёлом весе:
Эльмар Гасанов (93,25 кг) – Хорхе Гонзалез (91,95 кг)
Бой в лёгком весе:
Низамуддин Рамазанов (71,1 кг) – Али Сулейманов (70,65 кг)**
Бой в наилегчайшем весе:
Вагиз Исмагилов (57 кг) – Эмомахди Орзузода (57,1 кг)
Бой в промежуточном весе (до 63 кг):
Чермен Гобаев (62,95 кг) – Ринат Байданов () — бой отменён из-за состояния здоровья Байданова
Бой в промежуточном весе (до 59 кг):
Рамазан Сулейманов (58,85 кг) – Руан Перейра (58,85 кг).
* Алан Гомеш не смог сделать вес и отдаст 70% от гонорара Арену Акопяну;
** не сделал вес, будет наказан согласно регламенту лиги.