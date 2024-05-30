Американец Шон Стрикленд назвал три вещи, с которыми у него ассоциируется Россия

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории американец Шон Стрикленд ответил на вопрос по поводу России.

«Три вещи, которые приходят на ум, когда думаю о России? Чувак, я люблю Россию. Россияне – жёсткие люди. Так что мораль, традиции, семейные ценности. Да, я люблю Россию. Россияне – мои любимые спарринг-партнёры, они всегда готовы зарубиться. В России живут хорошие люди», – сказал Стрикленд в интервью UFC Eurasia.

Напомним, следующий поединок Стрикленд проведёт с представителем Бразилии Пауло Костой. Их бой пройдёт на турнире UFC 302 в ночь с 1 на 2 июня мск в Ньюарке (США). Ранее стало известно, что Шон примет участие в пресс-конференции перед турниром, которая состоится в ночь с 30 на 31 мая мск и начнётся в 00:00 мск.

Стрикленд жёстко избил стримера в боксёрском спарринге: