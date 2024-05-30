Пауло Коста рассчитывает получить титульный бой в случае победы над Шоном Стриклендом

Топовый боец UFC бразилец Пауло Коста рассчитывает получить титульный бой после победы над бывшим чемпионом UFC в категории до 84 кг американцем Шоном Стриклендом.

«Шон уже победил Иззи. Если Адесанья побьёт Дрикуса, а Стрикленд одолеет меня, то он, скорее всего, будет следующим претендентом. Но в нашем бизнесе ты никогда не знаешь наверняка, что произойдёт. У меня также есть история и с Адесаньей, и с Чимаевым. Если мне удастся нокаутировать Шона и показать отличный бой, а поединок между Чимаевым с Уиттакером пройдёт не так хорошо, то шанс побороться за титул выпадет мне. Тот, кто лучше выступит, тот и станет главным претендентом. Это моя точка зрения», — приводит слова Пауло Косты портал Cageside.