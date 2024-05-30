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Пауло Коста: Шон хороший парень. Он патриот своей страны

Пауло Коста: Шон хороший парень. Он патриот своей страны
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Топовый боец UFC бразилец Пауло Коста высказался о своём отношении к бывшему обладателю титула UFC в среднем весе (до 84 кг) американцу Шону Стрикленду.

«Как я отношусь к Шону? В глубине души это хороший парень. Он патриот и желает всего наилучшего своей стране, своему народу. Шон много говорит, и это хорошо для его продвижения, а также для нашего боя», — приводит слова Косты портал Cageside.

Напомним, поединок между Пауло Костой и Шоном Стриклендом станет соглавным на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. Коста в предыдущем бою уступил единогласным решением Роберту Уиттакеру на турнире UFC 298.

Ранее Коста заявил, что рассчитывает получить титульный бой в случае победы над Шоном Стриклендом.

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