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«Дастин не верит, что сможет победить меня». Махачев — о заявлениях Порье

«Дастин не верит, что сможет победить меня». Махачев — о заявлениях Порье
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе россиянин Ислам Махачев считает, что популярный американский боец Дастин Порье на самом деле не верит в свой успех в поединке с ним.

«Честно говоря, Дастин Порье остался тем же бойцом, который встречался с Хабибом в 2019 году. Он стал лишь старше. Дастин не верит, что сможет победить меня. Его тренер не верит, что он сможет победить меня. На данный момент я лучший боец в мире. У меня есть понимание, как сделать этот бой лёгким и просто прикончить его, поскольку мы находимся с ним на совершенно разных уровнях. Когда противник давит на него, сбивает с ног, у него всегда одни и те же проблемы», — приводит слова Ислама Махачева портал Low Kick MMA.

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