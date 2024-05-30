«Высокий, уверенный в себе боксёр». Бивол высказался о Зинаде

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался в адрес своего соперника ливийца Малика Зинада (22-0, 16 KO). Бой между Биволом и Зинадом состоится 1 июня.

«Он хорошо работает правой. Боксёр высокий, уверенный в себе. У него хорошая правая рука. Много боёв, где он попадал двойкой. Мы посмотрели несколько его боёв вместе с тренером. И потом он давал определённые задания в спаррингах», — сказал Дмитрий Бивол в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Дмитрию Биволу 33 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в 2017-м стал чемпионом WBA, после чего провёл 11 защит титула, одержав победы над такими бойцами, как Салливан Баррера, Жан Паскаль, Джо Смит, Сауль Альварес и Хильберто Рамирес.

Малику Зинаду 30 лет. Ливиец дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году, и поединок с Биволом станет для него первым чемпионским противостоянием в карьере.