Дмитрий Бивол назвал трёх своих любимых боксёров

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол сказал, кто входит в число его любимых боксёров.

«Мохаммед Али, Шугар Рэй Леонард и Майк Тайсон», — сказал Дмитрий Бивол в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский вечер, в рамках которого чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (22-0, 11 KO) проведёт защиту титула против ливийца Малика Зинада (22-0, 16 KO).

Дмитрию Биволу 33 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в 2017-м стал чемпионом WBA, после чего провёл 11 защит титула, одержав победы над такими бойцами, как Салливан Баррера, Жан Паскаль, Джо Смит, Сауль Альварес и Хильберто Рамирес.