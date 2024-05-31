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Дмитрий Бивол: после того как я завоевал титул, стал чуть более осторожным

Дмитрий Бивол: после того как я завоевал титул, стал чуть более осторожным
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал, что изменилось после того, как он завоевал чемпионский титул.

«После того как я завоевал титул, стал чуть более осторожным. И особенно не задумываюсь об этом. Понимаю, что нужно выигрывать, делать это максимально грамотно, потому что тебя ждёт кое-что посерьёзнее. По возможности, конечно, буду обострять. Мысли о лаки-панче от соперника всегда есть. Осторожничаешь. Линдон Артур много пассивничал, был в неудобных позициях», — сказал Бивол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский вечер, в рамках которого чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (22-0, 11 KO) проведёт защиту титула против ливийца Малика Зинада (22-0, 16 KO).

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