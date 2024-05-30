Камару Усман обозначил свою позицию насчёт потенциального боя с Яном Блаховичем

Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий и бывший обладатель титула UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман заявил, что не видит смысла в бою с топовым полутяжеловесом поляком Яном Блаховичем.

«Я больше не чемпион, Блахович больше не чемпион, так что этот бой не имеет абсолютно никакого смысла, он ничего не даст мне. Если я выйду и побью Яна Блаховича, что это даст мне? Ничего, это будет просто очередной чек. Чтобы ты знал, Ян, я очень уважаю тебя, большого, сильного, крутого парня и с радостью откажусь в этот момент от твоего предложения», — приводит слова Усмана портал Bloody Elbow.

Ранее Ян Блахович в своих социальных сетях дал согласие на бой с Камару Усманом.