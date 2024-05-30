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Порье: мечты могут сбываться, и вы увидите, как это происходит, в воскресенье

Порье: мечты могут сбываться, и вы увидите, как это происходит, в воскресенье
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Популярный американский боец Дастин Порье высказался о предстоящем поединке с действующим обладателем титула UFC в лёгком дивизионе россиянином Исламом Махачевым.

«25 минут, чтобы закончить историю, — вот что значит для меня этот бой. Победить Ислама в эти выходные — это невероятное завершение моей карьеры. Мечты могут сбываться, и вы увидите, как это происходит, в воскресенье. В поединках с борцами у меня возникали проблемы на протяжении всей карьеры. Бой с ним станет для меня словно покорением горы, это серьёзный вызов, поскольку Ислам лучший боец вне зависимости от весовой категории», — приводит слова Порье портал MMAJunkie.

Напомним, в главном событии турнира UFC 302, который состоится 2 июня, Ислам Махачев будет защищать чемпионский пояс в бою с Дастином Порье.

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