Боец UFC бросил вызов Шавкату Рахмонову. Номад ответил

Топовый боец UFC американец Хоакин Бакли бросил вызов в социальных сетях известному казахстанскому бойцу Шавкату Рахмонову. Ранее стало известно, что Джек Делла Маддалена, с которым, по слухам, должен был подраться Шавкат на турнире UFC 305 в Австралии, рассказал, что заразился инфекцией и берёт время на восстановление.

Бакли. «Бедный Джек! К чёрту Перт, но бой в августе на турнире в Тампе против Шавката Рахмонова – совсем другое дело. Как вам такое?»

Шавкат. «Я думал, твой вызов Конору был бредом, но на этот раз ты превзошёл самого себя».

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC on ESPN 56 в Сент-Луисе, Бакли победил Рузибоева единогласным решением судей. Для него эта победа стала четвёртой в серии, а также второй за полтора месяца.