Кори Сэндхаген не верит в уникальность Умара Нурмагомедова

Экс-претендент на титул UFC в легчайшем весе американец Кори Сэндхаген заявил, что не верит в уникальность непобеждённого российского бойца Умара Нурмагомедова.

«Умар — обычный человек, такой же, как и я. Да, он рос в другой среде и у него есть свои определённые навыки, в которых он хорош. У него есть и другие качества, такие как сила духа и ещё куча психологических способностей. Но у меня тоже другой путь и совершенно иные особенности.

Мне не нравится выставлять кого-либо из тех, с кем мне придётся подраться, более важным, чем он есть на самом деле. Поскольку это не так», — приводит слова Сэндхагена портал Middle Easy.

Ранее Дана Уайт сказал, кто станет следующим претендентом на титул UFC в легчайшем весе.