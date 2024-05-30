Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кори Сэндхаген не верит в уникальность Умара Нурмагомедова

Кори Сэндхаген не верит в уникальность Умара Нурмагомедова
Комментарии

Экс-претендент на титул UFC в легчайшем весе американец Кори Сэндхаген заявил, что не верит в уникальность непобеждённого российского бойца Умара Нурмагомедова.

«Умар — обычный человек, такой же, как и я. Да, он рос в другой среде и у него есть свои определённые навыки, в которых он хорош. У него есть и другие качества, такие как сила духа и ещё куча психологических способностей. Но у меня тоже другой путь и совершенно иные особенности.

Мне не нравится выставлять кого-либо из тех, с кем мне придётся подраться, более важным, чем он есть на самом деле. Поскольку это не так», — приводит слова Сэндхагена портал Middle Easy.

Ранее Дана Уайт сказал, кто станет следующим претендентом на титул UFC в легчайшем весе.

Материалы по теме
Дана Уайт сказал, кто станет следующим претендентом на титул UFC в легчайшем весе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android