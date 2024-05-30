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«Этот бой меня будоражит». Бивол — о поединке с Зинадом

«Этот бой меня будоражит». Бивол — о поединке с Зинадом
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал предстоящий бой с ливийцем Маликом Зинадом.

«Малик не простой парень, как думают люди. Он голоден, он не проигрывал, и этот бой меня будоражит. Не пропускайте его. Я ожидаю всего, у нас есть разные планы и стратегии. Когда бой начнётся, мы можем менять план. В первом раунде ты можешь играть, во втором — быть агрессивным», — сказал Бивол на пресс-конференции.

Дмитрию Биволу 33 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в 2017-м стал чемпионом WBA, после чего провёл 11 защит титула, одержав победы над такими бойцами, как Салливан Баррера, Жан Паскаль, Джо Смит, Сауль Альварес и Хильберто Рамирес.

Малику Зинаду 30 лет. Ливиец дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году, и поединок с Биволом станет для него первым чемпионским противостоянием в карьере.

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