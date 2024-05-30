Дмитрий Бивол и Малик Зинад провели битву взглядов

Чемпион мира по боксу по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол и непобеждённый ливийский боксёр Малик Зинад провели битву взглядов после пресс-конференции.

Фото: Скриншот из официальной трансляции

Напомним, поединок между Дмитрием Биволом и Маликом Зинадом состоится 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Дмитрию Биволу 33 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в 2017-м стал чемпионом WBA, после чего провёл 11 защит титула, одержав победы над такими бойцами, как Салливан Баррера, Жан Паскаль, Джо Смит, Сауль Альварес и Хильберто Рамирес.

Малику Зинаду 30 лет. Ливиец дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году, и поединок с Биволом станет для него первым чемпионским противостоянием в карьере.