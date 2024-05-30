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Иржи Прохазка провёл тренировку с шаолиньскими монахами

Иржи Прохазка провёл тренировку с шаолиньскими монахами
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Бывший обладатель титула UFC в полутяжёлом дивизионе чех Иржи Прохазка провёл тренировку с шаолиньскими монахами.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 13 апреля на турнире UFC 300, Иржи Прохазка разделил октагон с топовым полутяжеловесом сербом Александаром Ракичем. Бой завершился во втором раунде победой Прохазки техническим нокаутом.

В своём активе Прохазка имеет 30 побед, четыре поражения, и один поединок был признан ничьей. На профессиональном уровне Прохазка побеждал таких именитых бойцов, как Волкан Оздемир, Вадим Немков, Гловер Тейшейра, Доминик Рейес, Мухаммед Лаваль и многих других.

Ранее Иржи Прохазка сообщил, что вновь вернулся к практике медитации в полностью тёмной комнате на протяжении трёх дней.

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