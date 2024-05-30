Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Исраэль Адесанья сказал, на кого поставил бы деньги в бою Махачев — Порье

Исраэль Адесанья сказал, на кого поставил бы деньги в бою Махачев — Порье
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный нигерийский боец Исраэль Адесанья высказался о предстоящем поединке между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

«Вся постановка ситуации идеальная. Бой против доминирующего легковеса, Ислам провёл столько боёв, где достаточно просто проходил своих противников. Дастин вернулся с победой над Сен-Дени. Кто знает, может быть, мы увидим гильотину от Дастина. Чёрт, представьте, если он реально поймает Махачева в гильотину.

Махачева уже вырубали, а Дастин сильно улучшился. Всё это похоже на то, как складывается история. Мне нравится история Порье. Этот парень так долго бился со всеми подряд, он долго был топовым бойцом, а теперь может завершить карьеру победой над самым доминирующим легковесом за последнее время родом из гор Дагестана.

Махачев более точный, чёткий и динамичный, чем Хабиб. Если бы мне понадобилось ставить деньги в этом бою, то я бы поставил на Ислама. Но от души мне хочется пожелать победы Дастину, хочу, чтобы он победил. Поскольку мне нравятся хорошие истории, когда книги заканчиваются красиво. В любом случае моя ставка на то, что Ислам победит приёмом», — сказал Адесанья в видео на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
UFC 302: Махачева ждёт тяжёлый поединок. Порье слишком рано списали со счетов? LIVE
Live
UFC 302: Махачева ждёт тяжёлый поединок. Порье слишком рано списали со счетов? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android