«Хочется оставить его в покое». Дмитрий Бивол высказался о бое Майка Тайсона и Джейка Пола

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал предстоящий боксёрский бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом.

«Не очень хотелось бы смотреть такие бои с участием Майка Тайсона. Хочется его законсервировать как легенду, оставить в покое. Возраст – это серьёзная вещь. Все же видели его бой с Джонсом. Реакция уже другая совершенно. А Пол имеет хорошие антропометрические данные. Не хотелось бы, чтобы с Майком произошло что-то такое, что с предыдущими оппонентами Джейка. Хочется пожелать ему здоровья. И найти себя в той деятельности, где он будет чувствовать себя комфортно», — сказал Бивол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.