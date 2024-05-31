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«Особенного удивления не было». Бивол прокомментировал срыв поединка с Бетербиевым

«Особенного удивления не было». Бивол прокомментировал срыв поединка с Бетербиевым
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал срыв поединка с известным боксёром Артуром Бетербиевым. Они должны были подраться в Эр-Рияде 2 июня.

«Была уверенность, что мы отбоксируем 1 июня. Но когда бой отложили, особенного удивления не было. Не потому, что я что-то знал, а потому, что я давно в боксе. Знаю, что такие ситуации бывают. И мне нужно было сразу переключиться на новый бой.

Когда у меня были травмы, их характер не мог сказать даже мой доктор. И я вообще не понимал, к какому времени буду готов. Я не знаю, что с Артуром, что с мышцами на этой ноге. А гадать – несерьёзно», — сказал Дмитрий Бивол в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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