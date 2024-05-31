Дмитрий Бивол: у меня контракт с Саудовской Аравией. Скорее всего, буду боксировать здесь

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол заявил, что в дальнейшем, скорее всего, будет проводить поединки на территории Саудовской Аравии.

«Это здорово, классно. Что есть конкуренция такая. Это хорошо для индустрии бокса. У меня контракт с Саудовской Аравией. Скорее всего, я буду боксировать здесь. Есть определённые договорённости. И я стараюсь от них мысленно не отходить, мыслить реалистично в рамках того, что подписал с Саудовской Аравией», — сказал Бивол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Дмитрию Биволу 33 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в 2017-м стал чемпионом WBA, после чего провёл 11 защит титула, одержав победы над такими бойцами, как Салливан Баррера, Жан Паскаль, Джо Смит, Сауль Альварес и Хильберто Рамирес.