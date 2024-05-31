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«Расстроился за бокс». Дмитрий Бивол — о поединке Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри

«Расстроился за бокс». Дмитрий Бивол — о поединке Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал, что расстроился после поединка между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.

«Расстроился. Честно скажу, немного расстроился за бокс. Но если у них будет второй бой, Фьюри будет намного лучше. Нганну был «тёмной лошадкой». Кроме того, бывает, что спортсмен не в форме. Настолько был хорош Нганну, насколько был плох Фьюри. Два фактора сошлись. Но закономерность такая, которую мы увидели в бою Джошуа и Нганну. Энтони – более дисциплинированный. Поэтому так и получилось», — сказал Бивол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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