Ислам Махачев рассказал, почему Хабиб Нурмагомедов решил секундировать его в бою с Порье

Действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе россиянин Ислам Махачев предположил, почему Хабиб Нурмагомедов решил секундировать его в бою с Дастином Порье.

«Мне кажется, ему не хватало этого ощущения. Он очень нервничает, когда сидит в комнате и смотрит бои. Хабиб всегда заботится о нас и переживает. У него есть желание помочь. Вот почему он здесь и будет в моём углу. Его присутствие улучшает мою борьбу и ударную технику на 20%. Всегда здорово, когда Хабиб стоит в углу, поскольку он даёт мне хорошие советы. Как сейчас помню, в поединке с Глейсоном Тибау он сказал, чтобы я попробовал хук слева. Я сделал это и прикончил его. В бою с Хукером и с Оливейрой его подсказки также помогли мне победить», — приводит слова Махачева портал MMA NYTT.