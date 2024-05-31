Дастин Порье: в субботу посмотрим, кто лучший боец

Бывший временный чемпион UFC в лёгком дивизионе американец Дастин Порье прокомментировал предстоящий бой с действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг россиянином Исламом Махачевым.

«В субботу посмотрим, кто лучший боец. Посмотрим. Ислам часто заканчивает бои досрочно. Но это будет бой, который будет идти 25 минут. У меня был долгий путь. И теперь я снова в Нью-Джерси», — сказал Порье на пресс-конференции.

Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. Ислам Махачев в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), встретился с австралийцем Александром Волкановски. Для бойцов это был реванш. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

Дастин Порье, в свою очередь, в последнем бою нокаутировал француза Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299.