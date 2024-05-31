Махачев: я лучший боец в мире прямо сейчас, Порье будет тяжело

Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев высказался в адрес своего оппонента бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Дастина Порье.

«Думаю, я лучший боец в мире прямо сейчас. У Дастина всегда были проблемы с борьбой. Ему будет тяжело против меня. Я уважаю Дастина. Но когда он встречался с хорошим борцом, у него были проблемы», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. Ислам Махачев в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), встретился с австралийцем Александром Волкановски. Для бойцов это был реванш. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

Дастин Порье, в свою очередь, в последнем поединке нокаутировал француза Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299.