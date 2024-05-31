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Ислам Махачев: у Порье очень смешная гильотина. Она похожа на какой-то анекдот

Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев дал характеристику удушающему приему «гильотина» бывшего временного чемпиона UFC в категории до 70 кг американца Дастина Порье.

«У Порье очень смешная гильотина. Она похожа на какой-то анекдот», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. Ислам Махачев в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), встретился с австралийцем Александром Волкановски. Для бойцов это был реванш. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

Дастин Порье, в свою очередь, в последнем поединке нокаутировал француза Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299.