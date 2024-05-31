Дастин Порье намерен нокаутировать Ислама Махачева

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье намерен победить нокаутом действующего обладателя титула UFC в лёгком дивизионе россиянина Ислама Махачева.

Порье. «Нокаут, нокаут. В субботу будет нокаут».

Махачев. «А вы как хотите, чтобы я закончил бой? Чтобы я его нокаутировал? Он же сказал, что может завершить карьеру. Мне его жалко».

Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. Ислам Махачев в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), встретился с австралийцем Александром Волкановски. Для бойцов это был реванш. Бой завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

Дастин Порье, в свою очередь, в последнем поединке нокаутировал француза Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299.