Махачев опроверг новости о болезни

Действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе россиянин Ислам Махачев опроверг информацию о том, что он заразился стафилококком.

«Ребята, не беспокойтесь. Я очень хорошо подготовился и готов на 100%», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. Ислам Махачев в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), встретился с австралийцем Александром Волкановски. Для бойцов это был реванш. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

Дастин Порье, в свою очередь, в последнем поединке нокаутировал француза Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299.