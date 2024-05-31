Представитель UFC – о ситуации с Махачевым в 2016 году: одна из самых больших ошибок USADA

Исполнительный директор UFC Джефф Новицки заявил, что решение отстранить Ислама Махачева за приём мельдония в 2016 году было серьёзной ошибкой/

«В 2016 году USADA, которое руководило нашей программой, включило мельдоний в наш запрещенный список. До этого разрешалось его использовать. Он проходил медицинскую процедуру еще в 2014 году. Он предоставил документы, что при этом использовал его. В конечном итоге USADA его допустило.

Но, на мой взгляд, это одна из величайших колоссальных ошибок в борьбе с допингом. Это затронуло не только Ислама, но и нескольких других спортсменов UFC и сотни других олимпийских спортсменов-любителей. Этого просто не может случиться. Это то, что вы можете сохранить с собой и своей репутацией навсегда. Я здесь сегодня, чтобы сказать, что Ислам не сделал абсолютно ничего плохого. Эта ошибка была совершена антидопинговым органом, а не им. Очень важно это отметить», — приводит слова Джеффа Essentially Sports.

Напомним, в апреле 2016 года Махачева отстранили из-за проваленного допинг-теста, но уже в июле с него сняли все обвинения.

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