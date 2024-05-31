Стало известно, после каких слов Махачев замахнулся на Порье во время битвы взглядов

Стало известно, после каких слов действующий обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев замахнулся на американца Дастина Порье во время битвы взглядов.
Порье: я нокаутирую тебя в субботу
Махачев: как?
Порье: я усыплю тебя, ты будешь нырять к моим ногам и молиться. Иди спать, ублюдок
Махачев: не говори мне «ублюдок»
После этого Махачев замахнулся на американца, сообщает MMA Fighting.
Напомним, Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. В своём последнем бою, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), россиянин нокаутировал австралийца Александра Волкановски.
Порье, в свою очередь, в последнем бою нокаутировал француза Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299, который состоялся в марте в Майами.
Махачев — не только про борьбу. Все нокауты от россиянина