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Стало известно, после каких слов Махачев замахнулся на Порье во время битвы взглядов

Стало известно, после каких слов Махачев замахнулся на Порье во время битвы взглядов
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Стало известно, после каких слов действующий обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев замахнулся на американца Дастина Порье во время битвы взглядов.

Порье: я нокаутирую тебя в субботу

Махачев: как?

Порье: я усыплю тебя, ты будешь нырять к моим ногам и молиться. Иди спать, ублюдок

Махачев: не говори мне «ублюдок»

После этого Махачев замахнулся на американца, сообщает MMA Fighting.

Напомним, Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. В своём последнем бою, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), россиянин нокаутировал австралийца Александра Волкановски.

Порье, в свою очередь, в последнем бою нокаутировал француза Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299, который состоялся в марте в Майами.

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