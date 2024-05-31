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Команда Райана Гарсии назвала причину положительной допинг-пробы боксёра

Команда Райана Гарсии назвала причину положительной допинг-пробы боксёра
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Команда юристов звёздного американского полусредневеса Райана Гарсии рассказала о причинах наличия запрещённых веществ в организме боксёра. Ранее допинг-пробы, взятые у боксёра, показали положительный результат на остарин.

«Сверхнизкие уровни остарина, обнаруженные в пробах (в миллиардных долях грамма), а также в образце его волос, доказывают загрязнение пищевыми добавками, а не преднамеренное употребление. Результаты недавних испытаний подтверждают это», — говорится в тексте заявления команды юристов Гарсии, опубликованном на BoxingScene.

Гарсия сдавал анализы до и после поединка с другим американским боксёром, Девином Хейни. Они встречались 21 апреля. Райан победил судейским решением.

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