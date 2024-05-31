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Адесанья выбрал победителя в бою Стрикленда и Косты на UFC 302

Адесанья выбрал победителя в бою Стрикленда и Косты на UFC 302
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Нигерийский боец смешанных единоборств Исраэль Адесанья поделился мнением о предстоящем поединке между бывшим обладателем титула UFC в среднем весе Шоном Стриклендом (США) и бразильцем Пауло Костой. Они сразятся на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке (США).

«Это будет интересный поединок. Полагаю, в нём будет много ударов ногами, кикбоксинг, бокс. Коста определённо устанет, и Стрикленд воспользуется этим. Чтобы победить, Пауло пришлось бы быть агрессивным, наносить удары по корпусу, пробивать джебы. Но он рискует пропустить. Так что я выбираю Стрикленда», — сказал Адесанья на своём канале в YouTube.

Ранее Коста высказался об отношении к Стрикленду.

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