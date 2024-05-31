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Шон Стрикленд дал совет американцам насчёт Ислама Махачева

Шон Стрикленд дал совет американцам насчёт Ислама Махачева
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Бывший чемпион UFC в средней весовой категории американец Шон Стрикленд комплиментарно высказался о действующем чемпионе промоушена в лёгком дивизионе Исламе Махачеве, заявив, что его соотечественники должны проявлять к россиянину больше уважения.

«Ислам – отличный боец. Американцам стоит проявлять к нему побольше уважения. Мы все равны в октагоне», — сказал Стрикленд в интервью пресс-службе UFC.

Напомним, и Махачев, и Стрикленд примут участие в турнире по смешанным единоборствам UFC 302, который состоится в ночь с 1 на 2 июня мск. Соперником Ислама будет американец Дастин Порье. Шон проведёт поединок с представителем Бразилии Пауло Костой.

Махачев — не только про борьбу. Все нокауты от россиянина:

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