Махачев — Порье: церемония взвешивания перед боем на UFC 302 начнётся в 15:50 мск

В ночь с 1 на 2 июня по московскому времени в Ньюарке (США) состоится номерной турнир UFC 302, в главном бою которого сразятся российский чемпион лиги в лёгком весе Ислам Махачев и американец Дастин Порье, который занимает четвёртое место в рейтинге легковесов. Сегодня, 31 мая, состоится церемония взвешивания спортсменов, которые примут участие в спортивном мероприятии. Её начало запланировано на 15:50 мск.

В общей сложности в активе Махачева 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Порье за время профессиональной карьеры одержал 30 побед и потерпел восемь поражений. Ещё один поединок с участием Дастина был признан несостоявшимся.

Махачев — не только про борьбу. Все нокауты от россиянина: