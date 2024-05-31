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Умер мастер спорта СССР международного класса Михаил Субботин

Умер мастер спорта СССР международного класса Михаил Субботин
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Знаменитый советский боксёр, мастер спорта СССР международного класса по боксу Михаил Субботин скончался на 70-м году жизни. Об этом информирует пресс-служба Федерации бокса России.

За время карьеры Субботин становился многократным победителем первенств Европы среди юниоров, финалистом первенства СССР 1978 года, призёром VII Спартакиады СССР.

«Федерация бокса России скорбит об утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким Михаила Субботина», — говорится в сообщении организации.

Прощание с прославленным спортсменом будет проходить завтра, 1 июня, в 13:00 мск по следующему адресу – Московская область, Раменский городской округ, село Малахово (церковь Димитрия Солунского).

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