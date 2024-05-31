UFC 302 Махачев — Порье: когда и во сколько бой, время начала, 2 июня 2024

В ночь с 1 на 2 июня мск в городе Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 302, в главном событии которого сразятся чемпион промоушена в лёгком дивизионе Ислам Махачев, представляющий Российскую Федерацию, и боец из США Дастин Порье, занимающий четвёртое место в рейтинге легковесов. Для Ислама это будет третья защита чемпионского пояса.

Турнир начнётся в 1:15 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 5:00 мск, а Махачев и Порье выйдут в октагон не ранее 7:00 мск.

Напомним, в последнем поединке Махачев победил нокаутом представителя Австралии Александра Волкановски. Порье в последнем бою был сильнее француза Бенуа Сен-Дени, одолев его нокаутом во втором раунде.

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