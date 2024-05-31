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Вице-президент АСА: у Порье проблемы с борцами, а Махачев его переведёт

Вице-президент АСА: у Порье проблемы с борцами, а Махачев его переведёт
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Вице-президент АСА Руслан Хамзаев поделился мнением относительно шансов американца Дастина Порье в поединке с чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым. Они встретятся на турнире UFC 302.

«Ислам Махачев — ярко выраженный борец, который умеет и бить. Это очень харизматичный боец, при этом удивительно быстрый и координированный. Порье — больше ударник, который и бороться умеет, но скажем сразу, что это не его конёк. Он всегда испытывает проблемы с борцами. Отсюда следует: если Ислам переведёт Порье в партер, что, скорее всего, и случится, то шансов у Порье, прямо скажем, немного», — сказал Хамзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Махачев — не только про борьбу. Все нокауты от россиянина:

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