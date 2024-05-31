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Турнир с участием Алексея Папина в Ростове-на-Дону перенесён на август

Турнир с участием Алексея Папина в Ростове-на-Дону перенесён на август
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Промоутерская компания Iron&Gloves Promotions перенесла турнир в Ростове-на-Дону, участие в котором должен был принять известный российский боксёр Алексей Папин, на август. Соперником Папина должен быть представитель Мексики Герман Гарсия Монтес. Спортсмены должны сразиться в рамках десятираундового боя.

Напомним, Папин 24 мая завоевал пояс WBA Asia в первом тяжёлом весе, во втором раунде отправив в нокаут малавийца Айзека Чилембу. Ранее Папин занимал первую строчку в рейтинге WBC в первом тяжёлом весе и владел титулом IBF International. Сейчас 35-летний Папин входит в топ-10 лучших боксёров в крузервейте по версии BoxRec и возглавляет рейтинг среди россиян в этом дивизионе.

Монтес последний поединок провёл в июле прошлого года, проиграв Сергею Кузьмину.

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