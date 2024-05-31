Принято решение, останется ли Усик абсолютным чемпионом после боя Хрговича и Дюбуа

Международная боксёрская федерация (IBF) анонсировала поединок между Филипом Хрговичем и Даниэлем Дюбуа, сообщив, что спортсмены сразятся за временный титул организации. Об этом у себя в социальных сетях рассказал инсайдер Дэн Рафаэль. Таким образом, украинский боксёр Александр Усик, владеющий титулом IBF, останется абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

Бой между Хрговичем и Дюбуа состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе после победы в поединке с представителем Великобритании Тайсоном Фьюри. Их бой проходил в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии.

Противостояние продлилось 12 раундов и завершилось победой украинца раздельным решением судей.

Усик танцем отпраздновал победу украинского боксёра Беринчика: