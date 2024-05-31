Бой Бивол — Зинад 1 июня эксклюзивно покажет Okko

Турнир по боксу в Эр-Рияде 1 июня, главным событием которого станет бой россиянина Дмитрия Бивола (22-0) и ливийца Малика Зинада (22-0), в прямом эфире покажет Okko.

Для просмотра подписчикам Okko будут доступны все шесть поединков: помимо боя Бивола, который будет защищать пояс WBA Super уже в восьмой раз, Okko покажет титульные бои тяжеловесов Деонтея Уайлдера (США) и Чжан Чжилэя (Китай), а также Филипа Хрговича (Хорватия) и Даниэля Дюбуа (Великобритания). Трансляции будут доступны в прямом эфире и в записи с возможностью выбирать оригинальную аудиодорожку, кроме того, в Okko можно будет посмотреть хайлайты и обзор турнира. Комментировать будут Ян Баранчук и Григорий Стангрит.

Предварительное время старта трансляции – 19:45 по московскому времени.

«Дмитрий Бивол возвращается в Эр-Рияд и в Okko! Хоть Бетербиев на какое-то время выбыл из игры, промоушен нашёл молодой непобеждённый талант, готовый посостязаться с легендарным российским боксёром. Бой Дмитрия Бивола и Малика Зинада, имеющих идеальную статистику побед, выйдет ярким. Турнир особенно интересен и поединками тяжеловесов – посмотрим, сможет ли Деонтей Уайлдер победить Чжан Чжилэя. Все российские любители бокса смогут узнать это первыми эксклюзивно в Okko», — дал комментарий Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko.

Бивол – безударная суперзвезда. За счёт чего побеждает Дмитрий?