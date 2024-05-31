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Ислам Махачев и Дастин Порье показали одинаковый вес перед очным боем на UFC 302

Ислам Махачев и Дастин Порье показали одинаковый вес перед очным боем на UFC 302
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В настоящий момент проходит церемония взвешивания спортсменов, которые примут участие в турнире UFC 302. На весы уже встали россиянин Ислам Махачев и его соперник Дастин Порье из США. Оба показали одинаковый вес – 70,3 кг.

Напомним, поединок Махачева и Порье будет главным событием UFC 302. Для Ислама предстоящая защита чемпионского титула в лёгком весе станет третьей в карьере.

В последнем поединке, который проходил осенью прошлого года в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски и победил его нокаутом в первом раунде.

Порье в последнем бою, который состоялся в марте нынешнего года, встречался с представителем Франции Бенуа Сен-Дени и победил его нокаутом во втором раунде.

Махачев — не только про борьбу. Все нокауты от россиянина:

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