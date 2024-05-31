Костя Цзю отреагировал на новость об отказе сына Тима от боя с американцем Ортисом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал новость о переносе поединка своего сына, экс-чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тимофея, с американцем Вёрджилом Ортисом-младшим. Ранее сообщалось, что врачи якобы не рекомендовали Тиму проводить бой из-за рассечения, полученного в противостоянии с Себастьяном Фундорой. Изначально Цзю-младший и Вёрджил должны были встретиться 4 августа в Лос-Анджелесе (США).

«У Тима нет никакого повреждения. Бой перенесён не по его инициативе, это идёт с другой стороны. По новой дате я не в курсе, — приводит слова Константина «Матч ТВ».

В общей сложности на счету Тимофея 24 победы и одно поражение.

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