Махачев и Порье пришли в очках на церемонию взвешивания перед боем на UFC 302

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев и его соперник Дастин Порье (США) появились в очках на церемонии взвешивания перед турниром UFC 302. Их бой будет главным событием спортивного мероприятия. Махачев будет защищать титул промоушена в лёгком весе – уже третий раз в карьере.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Напомним, Ислам и Дастин показали одинаковый вес – 70,3 кг.

В общей сложности за время профессиональной карьеры Махачев принял участие в 26 поединках, в которых одержал 25 побед и потерпел лишь одно поражение. В последнем поединке россиянин был сильнее Александра Волкановски. В активе Порье 30 побед при восьми поражениях в ММА. Ещё один поединок с участием американского спортсмена признан несостоявшимся. В последнем бою он одолел Бенуа Сен-Дени.

Махачев — не только про борьбу. Все нокауты от россиянина: