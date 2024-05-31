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Олег Тактаров высказался о поединке с Джеффом Монсоном

Олег Тактаров высказался о поединке с Джеффом Монсоном
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Прославленный российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров высказался о поединке с Джеффом Монсоном.

«Я не был готов. Конечно, после поединка я почувствовал, что не устал. Пробилась зашлакованность. Почувствовал, что можно ещё выступать и выступать. Но при этом я не был готов, приходится заново изучать свой организм. Во втором раунде на опорную ногу встал – коленка болит, проваливается. Это не очень хорошо», — сказал Олег Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок между ветеранами смешанных единоборств Олегом Тактаровым и Джеффом Монсоном состоялся 18 августа в Москве. Бой заявлялся по правилам бокса — три раунда по две минуты. По итогу поединка судьи не смогли определить победителя. Решением большинства судей была объявлена ничья.

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