Тактаров: можно будет «потрепать» наших бойцов: Харитонова, Александра Емельяненко

Прославленный российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров высказал готовность «потрепать» Сергея Харитонова и Александра Емельяненко.

«Когда ты чувствуешь, что ноги тебя не держат, – это прекрасный повод. Это делалось на автомате. А ещё я увидел, что по боксу сильнее. И знаю проблемы с глазами у Монсона. А в партере… Иногда заводит, что малолетки пишут про какой-то «север-юг», что Джефф может мне там что-то противопоставить. Что-то сейчас Монсона сдерживает, не даёт ему выступать. Жалко, что реванш сорвался.

Может быть, сейчас во мне произойдут какие-то изменения. Можно будет «потрепать» наших бойцов. Харитонова, Александр Емельяненко, если я найду в себе силы прикоснуться к неприкасаемому. В партере между нами пропасть. А в стойке их молодость может сказаться не в мою пользу», — сказал Олег Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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