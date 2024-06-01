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Тактаров: Усик и Фьюри боялись сделать что-то лишнее. Многие остались не в восторге

Тактаров: Усик и Фьюри боялись сделать что-то лишнее. Многие остались не в восторге
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Прославленный российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров прокомментировал исход боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«С точки зрения техники они боялись сделать что-то лишнее. И делали то, что у них получалось. Многие боксёры остались не в восторге. Я думал, что будет беготня Усика. А он шёл в бой. И получилось интересно. Был девятый раунд с попаданием. И был последний раунд, который был за Фьюри. Интересно. Не думаю, что они специально хотели именно так бой завершить, чтобы остались вопросы. Но никто точно не знает.

Они прекрасно понимают, что столько денег, сколько за реванш, им больше нигде не дадут. И им хочется сделать ещё два противостояния. 99 процентов, что следующий поединок отдадут Фьюри. А потом однозначно будет трилогия. Они оба на это настроены», — сказал Олег Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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