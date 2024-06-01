Тактаров дал прогноз на титульный поединок Махачева и Порье на UFC 302

Прославленный российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров дал прогноз на титульный поединок Ислама Махачева и Дастина Порье на турнире UFC 302.

«Порье эту интригу пытается найти. Всё бывает. Но в партере у Дастина шансов не просто 0, а минус 1000. А в стойке может быть всё. Всегда может что-то прилететь. Но Ислам тоже однозначно растёт в плане ударки. Слушаю Мендеса и понимаю, что они давно к этому шли.

Самые ценные бои – это те, которые ты провёл в детстве. Если ты не уступал в детстве, то во взрослом возрасте ты можешь подвести себя в оптимальной форме к таким противостояниям. Но при этом уровень стойки Махачева нельзя сравнивать с условным Перейрой. В стойке ты Алекса никогда не перерастёшь. Как и в партере – Ислама. В какой форме они бы ни были», — сказал Олег Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок Махачева и Порье будет главным событием UFC 302. Для Ислама предстоящая защита чемпионского титула в лёгком весе станет третьей в карьере.

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