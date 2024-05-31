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Немков проведёт титульный поединок против Гамзатова на турнире «Наше Дело» 84

Главным событием турнира «Наше Дело» 84 станет титульное противостояние топовых спортсменов в тяжёлой весовой категории Виктора Немкова и Шамиля Гамзатова.

12 июня ко Дню России в Санкт-Петербурге на КСК «Арене» пройдёт турнир бойцовской лиги «Наше Дело» 84, в главном поединке вечера встретится чемпион лиги в тяжёлом весе, обладатель пояса M-1 Challenge, чемпион мира по боевому самбо, представляющий команду «FEDOR TEAM», выступавший в лучших мировых лигах PFL, Bellator Виктор Немков с экс-бойцом UFC, мастером спорта по боевому самбо, чемпионом по грэпплингу по WGA Шамилем Гамзатовым.

Поединок пройдёт по профессиональным правилам ММА пять раундов по пять минут.

В своём последнем поединке на турнире «Наше Дело» 83 Виктор Немков техническим нокаутом одолел чемпиона казахстанской лиги «Naiza FC» Хусейна Адамова.

Напомним, на счету Гамзатова 14 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.