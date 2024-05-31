Все результаты взвешивания перед турниром UFC 302

В ночь с 1 на 2 июня мск в Ньюарке (США) состоится номерной турнир UFC 302, в главном бою которого за пояс чемпиона промоушена в лёгком весе встретятся россиянин Ислам Махачев и американец Дастин Порье. В преддверии спортивного мероприятия состоялась церемония взвешивания спортсменов, с результатами которой «Чемпионат» предлагает ознакомиться.

Главный кард UFC 302:

Лёгкий вес: Ислам Махачев (70,3 кг) — Дастин Порье (70,3 кг)

Средний вес: Шон Стрикленд (83,91 кг) — Пауло Коста (83,91 кг)

Средний вес: Кевин Холланд (83,91 кг) — Михал Олексейчук (83,91 кг)

Тяжёлый вес: Жаилтон Алмейда (109,31 кг) — Александр Романов (120,2 кг)

Полусредний вес: Рэнди Браун (77,11 кг) — Элизеу Залески (77,11 кг)

Прелимы:

Средний вес: Сезар Алмейда (83,91 кг) — Роман Копылов (83,91 кг)

Лёгкий вес: Грант Доусон (70,3 кг) — Джо Солецки (70,3 кг)

Полусредний вес: Филип Роу (77,56 кг) — Джейк Мэттьюс (77,11 кг)

Полусредний вес: Нико Прайс (77,11 кг) — Алекс Мороно (77,11 кг)

Ранние прелимы:

Полусредний вес: Микки Галл (77,11 кг) — Бассил Хафез (77,11 кг)

Женский легчайший вес: Айлин Перес (61,23 кг) — Джоселин Эдвардс (61,68 кг)

Наилегчайший вес: Митч Рапосо (56,69 кг) — Андре Лима (58,96 кг)*.

* Андре Лима не смог уложиться в лимит наилегчайшего веса и будет оштрафован на 30% от гонорара в пользу соперника.

Трансляции UFC доступны в Okko.