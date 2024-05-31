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«В Дагестане такое называют нефорским стилем». Ислам Махачев — о кастомных шортах

«В Дагестане такое называют нефорским стилем». Ислам Махачев — о кастомных шортах
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе россиянин Ислам Махачев в беседе с бывшим двойным чемпионом UFC Даниэлем Кормье объяснил, почему не стал заказывать у организаторов боя с Дастином Порье кастомные шорты.

«В Дагестане такое называют нефорским стилем. Даже не знаю, как перевести, брат. Но у меня уникальные шорты, таких ни у кого нет, они золотые. Они не длинные, мне не нравятся короткие», − сказал Махачев.

Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке.

В своём последнем бою, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), россиянин нокаутировал австралийца Александра Волкановски. Порье, в свою очередь, в последнем бою нокаутировал француза Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299, который состоялся в марте в Майами.

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