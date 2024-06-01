Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Олег Тактаров рассказал, что получал предложение выступать в профессиональном реслинге

Олег Тактаров рассказал, что получал предложение выступать в профессиональном реслинге
Аудио-версия:
Комментарии

Прославленный российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров рассказал о том, что получал предложение от реслинг-компании WWE.

«Что будет, если сейчас получу предложение выступить в реслинге? Соглашусь, соглашусь. Мне в 1999 году предлагали контракт с WWE. Я должен был тренироваться полгода и потом год выступать. Мне предлагали контракт на $ 600 тыс., а в совокупности я мог зарабатывать около $ 2 млн. Это было не вовремя. Возможно, если бы мне в 2004 году предложили, я бы согласился. В тот момент я уже немного охладел к голливудскому кино. А в 1999 году я был полностью на нём сосредоточен. И никакой реслинг меня не интересовал», — сказал Олег Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Тактаров является первым российским чемпионом UFC. В настоящий момент прославленному бойцу 56 лет.

Тактаров высказался о главной опасности Монсона

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android