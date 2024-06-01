Олег Тактаров рассказал, что получал предложение выступать в профессиональном реслинге

Прославленный российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров рассказал о том, что получал предложение от реслинг-компании WWE.

«Что будет, если сейчас получу предложение выступить в реслинге? Соглашусь, соглашусь. Мне в 1999 году предлагали контракт с WWE. Я должен был тренироваться полгода и потом год выступать. Мне предлагали контракт на $ 600 тыс., а в совокупности я мог зарабатывать около $ 2 млн. Это было не вовремя. Возможно, если бы мне в 2004 году предложили, я бы согласился. В тот момент я уже немного охладел к голливудскому кино. А в 1999 году я был полностью на нём сосредоточен. И никакой реслинг меня не интересовал», — сказал Олег Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Тактаров является первым российским чемпионом UFC. В настоящий момент прославленному бойцу 56 лет.

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